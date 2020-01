Ukraine - Auch drei Deutsche bei Flugzeugabsturz im Iran gestorben

Kiew (Reuters) - Beim Absturz der ukrainischen Passagiermaschine im Iran sind nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums auch drei Deutsche ums Leben gekommen.

Wie das Ministerium am Mittwoch bekanntgab, befanden sich ferner 82 Menschen aus dem Iran an Bord, 63 aus Kanada, elf aus der Ukraine, zehn aus Schweden, vier aus Afghanistan und drei aus Großbritannien. Die Fluggesellschaft Ukraine International Airlines bestätigte, insgesamt seien 167 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug gewesen. Nach offiziellen ukrainischen Angaben gab es keine Überlebenden.