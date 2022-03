Ukraine bereitet sich auf russische Offensive im Osten vor

- von Oleksandr Kozkuhan

Lwiw/Kiew (Reuters) - Die Ukraine bereitet sich nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einen massiven russischen Angriff im Osten des Landes vor.

Man sehe dort eine Truppenkonzentration, sagte Selenskyj am Donnerstagmorgen. Auch auf russischer Seite hieß es, Ziel sei es, die Gebiete des Donbass zu erobern, die bisher noch nicht unter der Kontrolle der prorussischen Separatisten stehen. Diese kontrollieren Teile der rohstoffreichen Ostukraine seit 2014.

Russland hatte in der fünften Woche seines Krieges in der Ukraine angekündigt, seine militärischen Aktivitäten im Nordwesten des Landes und um die Hauptstadt Kiew zurückzufahren. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass man aber in den Vororten Kiews dennoch in den kommenden Tagen heftige Kämpfe erwarte. Selenskyj führte den Teilrückzug der russischen Truppen vor allem auf dortige militärische Rückschläge zurück.

Offenbar liegt dies nicht nur am Widerstand der ukrainischen Streitkräfte, die von westlichen Ländern weiter mit Waffen ausgerüstet werden. Der Chef des britischen Geheim- und Sicherheitsdienstes Government Communications Headquarters (GCHQ), Jeremy Fleming, sagte, russische Soldaten hätten in der Ukraine Befehle verweigert, ihre eigene Ausrüstung sabotiert und versehentlich eines ihrer eigenen Flugzeuge abgeschossen. "Putin hat die Situation massiv falsch eingeschätzt", erklärte Fleming in einer Rede im australischen Canberra an der Australian National University.

Unterdessen gibt es neue Hoffnung auf Hilfe für die in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol von russischen Truppen eingeschlossenen Menschen. Der Leiter des nationalen russischen Verteidigungskontrollzentrums, Generalmajor Michail Misinzew, erklärte, Moskau sei bereit, am Donnerstagmorgen eine Waffenruhe einzuhalten und einen Evakuierungskorridor aus der belagerten Stadt Mariupol zu öffnen. Dies berichten mehrere russische Nachrichtenagenturen. In den vergangenen Tagen waren allerdings Evakuierungsversuche aus der durch russisches Bombardement stark zerstörten Stadt mehrfach gescheitert. Das britische Verteidigungsministerium sprach am Donnerstag von weiteren heftigen Kämpfen um die Stadt.

Die Ukraine und westliche Länder sprechen von einem russischen Angriffskrieg und einer Invasion, die am 24. Februar begonnen hat. Russland hatte sein Vorgehen in der Ukraine dagegen zunächst als Spezialoperation zur Zerstörung militärischer Stützpunkte bezeichnet. Nun wird als Hauptziel die Eroberung der Ostukraine genannt. In dem Krieg sollen nach Angaben der Ukraine und westlicher Sicherheitskreise bereits mehrere Zehntausend Menschen gestorben sein. Mehr als vier Millionen Menschen sind dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) zufolge inzwischen aus der Ukraine geflohen.

NEUE GESPRÄCHE ZWISCHEN UKRAINE UND RUSSLAND AM FREITAG

Der ukrainische Unterhändler David Arachamia gab an, dass die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am Freitag weitergeführt werden wollen. Dieses Mal würden sie allerdings online stattfinden. Bei den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul hatte es am Dienstag Fortschritte gegeben. So hatte die Ukraine im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien ihre Neutralität und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt angeboten. Zudem war von einer 15-jährigen Übergangsregel für die von Russland 2014 annektierte ukrainische Halbinsel Krim die Rede. Auch Deutschland ist nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit prinzipiell bereit, nach einem Friedensschluss als einer der Garantenstaat für die Ukraine aufzutreten.

RUSSLAND VERZICHTET VORERST AUF GASZAHLUNG IN RUBEL

Russland wird die verlangte Zahlung von Gaslieferung in Rubel nicht wie ursprünglich angekündigt am Donnerstag umsetzen. Nachdem das russische Präsidialamt am Mittwoch zunächst von einer schrittweisen Umstellung gesprochen hatte, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin Kanzler Olaf Scholz nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin am Mittwochabend zu, dass die Rechnungen weiter in Euro bezahlt könnten. Die G7-Staaten hatten es abgelehnt, Öl und Gas in Rubel zu bezahlen, weil die Verträge auf Euro und Dollar laufen. Wegen eines möglichen Ausfalls russischer Gas-Lieferungen hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallsplans Gas ausgesprochen.

Um gegen den hohen Ölpreis anzugehen, erwägen die USA die Freigabe von bis zu 180 Millionen Barrel Öl aus den nationalen Notreserven über mehrere Monate. Die Opec-Staaten haben sich bisher geweigert, ihre Produktion auszuweiten, um russisches Öl auf den Weltmärkten zu ersetzen. Am Freitag plant die Internationale Energie Agentur ein Krisentreffen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, sie erwarte weiter Sanktionen gegen Russland.