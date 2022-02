Ukraine-Crash? Top-Dividendenaktien, die ich als Erstes kaufe!

Kommt es zu einem Ukraine-Crash? Möglich. Im Moment sehen wir jedenfalls bloß, dass der Markt sehr sensibel auf die jüngsten Entwicklungen reagiert hat. Ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen: Von Entspannung scheinen wir derzeit weit entfernt zu sein.

Wenn ein Ukraine-Crash die Folge ist, so nutze ich auch diese volatile Phase, um mir Top-Dividendenaktien ins Depot zu holen. Welche? Versprochen: In nicht einmal einer Minute bist du schlauer, wenn du weiterliest.

Ukraine-Crash? Diese Top-Dividendenaktien kaufe ich

Die Top-Dividendenaktien, die ich in einem Ukraine-Crash ziemlich bald kaufen würde, sind die von Coca-Cola und Realty Income. Nicht überrascht? Auch das ist möglich. Immerhin habe ich vor einigen Tagen ähnlich getitelt, indem ich Schwellenwerte für die Dividendenrenditen und einen weiteren Einstieg definiert habe.

Bei Realty Income kaufe ich bei 5 % Dividendenrendite das erste Mal zu. Coca-Cola müsste hingegen 3,5 % schaffen. Beides Zielwerte, die grundsätzlich möglich erscheinen in einer volatilen Phase. Auch zur Qualität, der adeligen Klasse und dem Wachstumspotenzial solcher Ausschütter müssen wir eigentlich nicht viel sagen. Lass uns daher zu dem kommen, was jetzt neu ist.

Für einen Ukraine-Crash sind diese Top-Dividendenaktien weitgehend perfekt für mich. Realty Income ist eigentlich operativ gar nicht tangiert. Das Kerngeschäft findet in den USA sowie in den Teilen Europas wie Großbritannien statt, die eben nicht Osteuropa darstellen. Auswirkungen? Ich sehe sie jedenfalls als überschaubar an. Coca-Cola wiederum könnte eher tangiert sein in den jeweiligen Märkten oder bei potenziellen Handelsbeschränkungen. Trotzdem: Auch hier glaube ich, dass sich die operativen Auswirkungen weitgehend in Grenzen halten sollten.

Zudem besäßen beide Top-Dividendenaktien in einem Ukraine-Crash und mit meinen Richtwerten eine starke Ausgangsbasis. Coca-Cola hat unlängst die Dividende um 4,8 % erhöht und rechnet im laufenden Jahr ebenfalls mit Ergebniswachstum. Realty Income hat hingegen im letzten Jahr die Dividende um ca. 5 % erhöht neben kleinen Dividendenwachstumsschritten. Mit der vergleichsweise günstigen Ausgangslage sehe ich solide Renditen und ein wachsendes passives Einkommen.

Volatilität nutzen, wenn sie kommt!

Sollte es zu einem Ukraine-Crash kommen, so steht natürlich die Politik im Vordergrund. Trotzdem müssen Investoren nicht tatenlos zusehen, sondern können langfristig orientiert von günstigeren Bewertungen und Top-Dividendenaktien mit Qualität und Discount profitieren.

Auf meiner Watchlist ziemlich weit oben sind jedenfalls Realty Income und Coca-Cola. Von beiden Aktien und ihrer defensiven, ja, sogar zeitlosen Klasse bin ich langfristig orientiert überzeugt. Wenn es zu einer Korrektur oder zu einem Crash kommt und sich ein Zukauf auf meinem Einstiegsniveau ergibt, dann bin ich ein Anleger, der hier zunächst nachkauft.

Der Artikel Ukraine-Crash? Top-Dividendenaktien, die ich als Erstes kaufe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images