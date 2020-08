Ukraine empört über Freilassung von 'Söldnern' in Belarus

KIEW (dpa-AFX) - Nach der Freilassung der russischen "Söldner" in Belarus (Weißrussland) hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verärgert reagiert. "Wir betrachten diese Entscheidung, gelinde gesagt, als nicht fair", schrieb er am Samstag bei Facebook. Dieses Vorgehen entspreche nicht dem Geist der Beziehungen zwischen beiden Ländern, die auf den Grundsätzen Respekt und gegenseitige Unterstützung beruhten.

"Die Folgen dieser Entscheidung werden tragisch sein", warnte Selenskyj. Die Ukraine hatte die Auslieferung von 28 der 33 festgenommenen Männer beantragt.

Die meisten von ihnen kamen russischen Angaben zufolge am Freitag zurück nach Russland. Einer sei in Belarus geblieben, weil er auch die Staatsbürgerschaft des Landes besitze, hieß es. Die Behörden in Minsk hatten ihnen vorgeworfen, vor der Wahl am vergangenen Sonntag Unruhe in der früheren Sowjetrepublik stiften zu wollen. Russland hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und die Freilassung gefordert.

Die Ukraine wollte gegen 28 Männer eigene Ermittlungen beginnen, weil sie nach Darstellung Kiews aufseiten der prorussischen Separatisten gegen die Regierungstruppen in der Ostukraine gekämpft haben. Selenskyj befürchtet, dass die Männer nun in Kriegsgebiete zurückkehren könnten. Der Kreml hatte erklärt, die Gruppe sei lediglich auf der Durchreise gewesen. Deren Ziel war aber unbekannt./cht/DP/men