Ukraine-Flüchtlinge in Polen meiden Nähe zu Kaliningrad

WARSCHAU (dpa-AFX) - Flüchtlinge aus der Ukraine haben in Polen eine Unterbringung nahe der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad verweigert. Geflüchtete Frauen und Kinder hätten am Sonntag einen Bus zur Umkehr nach Warschau bewegt, als sie erfuhren, dass sie in einem Hotel in Gizycko untergebracht werden sollten, meldete die Nachrichtenagentur PAP am Montag. Von Gizycko in der Region Ermland-Masuren bis zur polnischen Grenze mit dem Gebiet Kaliningrad, der ehemaligen Nordhälfte Ostpreußens, sind es etwa 55 Kilometer.

Auch aus einem Zug, der Flüchtlinge nach Olsztyn bringen sollte, seien alle Ukrainer bereits an Bahnhöfen vorher ausgestiegen, sagte Gizyckos Bürgermeister Wojciech Iwaszkiewicz. "Viele Menschen sagen, dass sie nicht deshalb vor dem Krieg geflohen sind, um erneut an der russischen Grenze zu landen. Sie kommen nicht zur Ruhe, wenn sie wissen, dass Russland so nahe ist." Die meisten Flüchtlinge wollten lieber näher an ihrem Heimatland untergebracht werden, da sie glaubten, bald dorthin zurückkehren zu können./dhe/DP/stw