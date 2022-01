Ukraine fordert Waffen von Deutschland

Berlin (Reuters) - Angesichts des Konflikts mit Russland fordert die Ukraine Deutschland nachdrücklich zu Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew auf.

"Deutschland trägt die gleiche historische Verantwortung für die Ukraine wie für Israel", sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagausgaben) laut Vorabmeldung. "Daher erwartet man in Kiew massive militärische Unterstützung Deutschlands." Damit solle der Preis für einen Angriff Russlands, den die Regierung in Kiew befürchte, in die Höhe getrieben werden.

Politiker der Ampel-Koalition hatten sich zurückhaltend oder ablehnend zu Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert. Russland hat knapp 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Regierung in Moskau weist den Vorwurf zurück, sie bereite eine Invasion vor. Stattdessen wolle man deutlich machen, dass man eine weitere Ost-Erweiterung der Nato nicht akzeptiere. Die internationalen Gespräche zur Lösung des Ukraine-Konflikts gehen in dieser Woche in eine neue Runde.