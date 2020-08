Ukraine friert diplomatische Kontakte zu Belarus ein

KIEW/MINSK (dpa-AFX) - Die Ukraine hat wegen des Machtkampfes in Belarus (Weißrussland) die Kontakte zum Nachbarstaat auf diplomatischer Ebene eingefroren. "Erst wenn wir uns davon überzeugen, dass diese Kontakte keinen Rufschaden oder Schäden im moralischen und politischen Sinne für die Ukraine haben werden, dann werden die Kontakte wieder erneuert", sagte Außenminister Dmitri Kuleba in der Nacht zum Freitag im ukrainischen Fernsehen. Anlass sei unter anderem das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus gegen Demonstranten nach der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August.

"Wir brechen die Beziehungen zu Belarus nicht ab", sagte er am Freitag vor Journalisten. Doch Vorbereitungen zu Treffen werden vorerst eingestellt. Kiew hatte seinen Botschafter bereits am 17. August aus Minsk zu Beratungen abgezogen.

Zuvor hatte Belarus mutmaßliche russische "Söldner", die vor der Wahl festgenommen worden waren, nach Russland ausreisen lassen. Die Ukraine hatte wegen ihrer möglichen Beteiligung am Krieg im Donbass auf der Seite prorussischer Separatisten um ihre Auslieferung ersucht. Kremlchef Wladimir Putin hatte die Festnahme der mehr als 30 Männer erst am Donnerstag als eine Operation ukrainischer und amerikanischer Geheimdienste bezeichnet.

Wirtschaftliche Kontakte seien von der Maßnahme nicht berührt, sagte der Außenminister. Das Außenhandelsvolumen beider Staaten lag 2019 bei umgerechnet rund 4,5 Milliarden Euro. Die belarussische Hauptstadt Minsk dient zudem seit 2014 als Verhandlungsort zwischen Kiew und den ostukrainischen Separatisten unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und Russlands. Der Konflikt im Osten des Landes dauert schon seit 2014 an./ast/DP/eas