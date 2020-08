Ukraine hält Grenzen trotz Covid-19 für Flüchtlinge aus Belarus offen

KIEW (dpa-AFX) - Trotz einer erneuten Grenzschließung wegen zahlreicher Corona-Infektionen will die Ukraine Flüchtlinge aus dem benachbarten Belarus (Weißrussland) ins Land lassen. Das beschloss die Regierung in Kiew am Mittwoch. Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatten wegen der angespannten politischen Lage nach der umstrittenen Präsidentenwahl im Nachbarland darum gebeten.

Für Ausländer sind die ukrainischen Grenzen ab Samstag bis Ende September bis auf wenige Ausnahmen dicht. Das allgemeine Einreiseverbot gilt vorerst für 30 Tage. Ausgenommen sind unter anderem ausländische Studenten, Militärberater und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung.

In dem osteuropäischen Land waren die Infektionszahlen im August nach oben geschnellt. Offiziell sind mittlerweile mehr als 110 000 Coronavirus-Fälle registriert. Mehr als 2300 Menschen starben mit einer Covid-19-Erkrankung. Ein Einreiseverbot für Ausländer galt bereits von Mitte März bis Mitte Juni./ast/DP/stw