Ukraine-Konflikt beschäftigt Außenminister der EU-Staaten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten kommen an diesem Montag in Brüssel zu ihrem letzten planmäßigen Treffen dieses Jahres zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen zu den Beziehungen der Europäischen Union zu afrikanischen und zentralasiatischen Staaten sowie die Lage in Venezuela. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will zudem die russischen Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine, den anhaltenden Konflikt mit Belarus und die Lage in Äthiopien ansprechen.

Bereits im Vorfeld des Treffens haben sich die EU-Staaten auf Sanktionen gegen die russische Söldnerfirma Wagner und mit ihr verbundene Unternehmen und Personen verständigt. Sie sollen an diesem Montag formell beschlossen werden und in Kraft treten. Die Strafmaßnahmen werden mit den Aktivitäten von Wagner in Syrien, Libyen und der Ukraine begründet. Bei diesen kommt es nach Erkenntnissen der EU auch immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen.

Für Deutschland wird die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu dem Treffen erwartet. Die Grünen-Politikerin reiste am Sonntag direkt von dem Treffen der Außenminister der Gruppe der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) in Liverpool nach Brüssel./aha/DP/men