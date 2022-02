Ukraine-Konflikt: Märkte in Aufruhr - wie groß ist die Panik? - n-tv Zertifikate vom 24.02.2022

Replaced by the video

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat die Börsen erschüttert. Wie groß ist die Angst der Anleger? Was tun sie in dieser Situation und wie sollte man sich jetzt verhalten? Darüber und über die Rolle des Goldes als sicherer Hafen spricht Raimund Brichta mit Matthias Hüppe von der HSBC.