Ukraine-Krieg: Kanadas Premier reist zu Gesprächen nach Europa

OTTAWA (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau will in der kommenden Woche zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine nach Europa reisen. In London, Berlin, Riga und Warschau werde er Kanadas Partner unterstützen, um sich vereint gegen die russische Aggression zu wenden und demokratische Werte zu stärken, teilte Trudeau am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Gemeinsam wolle man zudem gegen die Verbreitung von Desinformation angehen.

Trudeau hatte zuvor bereits per Telefon mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs über den Konflikt gesprochen. Sein Land hat zudem bereits zahlreiche Sanktionen gegen Russland erhoben und erklärt, eine "unbegrenzte Anzahl" ukrainischer Flüchtlinge aufnehmen zu wollen./cah/DP/he