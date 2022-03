Ukraine-Krieg: Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands am 10. März in der Türkei geplant – Märkte verringern Verluste deutlich

Nach extremen Verlusten zum Handelsauftakt konnten die europäischen Märkte einen großen Teil wieder wettmachen, nachdem Meldungen bekannt geworden sind, dass die Außenminister der Ukraine und Russlands sich zu Gesprächen in der Türkei treffen wollen. Beide Seiten hätten zugestimmt und würden am 10. März in Antalya erwartet, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag.

Der Dax konnte sein Minus auf noch knapp 2 Prozent verringern und notiert derzeit wieder bei 12.850 Punkten. Der Eurostoxx 50 reduziert sein Minus auf 1,7 Prozent. Auch die Öl-Preise sind leicht zurückgegangen, auf nun wieder knapp unter 120 Dollar pro Barrel.

Die Gespräche sollten gemeinsam mit Cavusoglu im Dreier-Format stattfinden. Das russische Außenministerium in Moskau bestätigte Agenturen zufolge, ein Treffen von Ressortchef Sergej Lawrow und seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba sei am Rande des Diplomatie-Forums in Antalya geplant. Ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums sagte der Agentur Unian: „Die Möglichkeit eines solchen Treffens wird geprüft.“

Bei dem regelmäßig stattfindenden Forum kommen Politiker, Diplomaten und Experten unterschiedlicher Bereiche zu Diskussionen zusammen. Die Türkei hatte sich im Ukraine-Konflikt immer wieder als Vermittler angeboten.

Zudem gibt es noch unbestätigte Aussagen seitens eines Sprechers des Kreml, dass Russland die Kampfhandlungen sofort einstellen würde, sollte die Ukraine sich auf die Forderungen Russlands einlassen. Die da wären: Eine Anpassung der Verfassung dahingehend, sich keinem politischen Staatenblock anzuschließen, eine Anerkennung der Krim als russisches Gebiet sowie eine Anerkennung der Autonomie der Gebiete Donetsk und Lugansk. Sollte das passieren, würden die militärischen Aktionen „augenblicklich“ stoppen.





onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Tomas Ragina / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)