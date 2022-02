Ukraine-Krise eskaliert – Auswirkungen auf Gold, Öl und Notenbankpolitik

Er beschreibt die Stimmung an der Börse und ordnet die Folgen der Krisensituation für den Kapitalmarkt ein. Dafür bewertet er den jünstigen Anstieg beim Goldpreis und sagt, wie weit dieser noch ansteigen könnte. Außerdem hat Blumenroth einen Blick auf andere aktuell wichtige Edelmetalle wie Palladium. Das kommt nämlich zum Großteil aus Russland. Extrem zugelegt hat auch der Ölpreis. Wie mögliche Sanktionen sich auf die Energieversorgung in Deutschland auswirken könnten und wie teuer es an der Tankstelle wird, verrät der Rohstoffexperte im Interview.

Da steigende Energiepreise die Inflation antreiben, nimmt Blumenroth Bezug auf die Herausforderungen, vor die der Krieg in Europa die EZB und Fed nun stellt.

Zugehörige Wertpapiere: