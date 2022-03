Ukraine-Krise, Inflation, unsicheres Marktumfeld?! Dieser Top-Aktie ist das egal

Ukraine-Krise, Inflation und ein im Allgemeinen eher unsicheres Marktumfeld haben dazu geführt, dass selbst Top-Aktien zuletzt in die Knie gingen. Entweder, weil sie auf Wachstum aufgebaut waren, oder aber aus anderen Gründen wie den politischen Börsen, die die Investoren derzeit verunsichern.

Es gibt jedoch mindestens eine Top-Aktie, der das alles egal zu sein scheint. Aus einem guten Grund, wohlgemerkt. Denn Hormel Foods kann sich einfach auf sich selbst konzentrieren und selbst Baustellen wie die rasant steigende US-Inflation einfach umschiffen. Das ist ein solides Gesamtpaket, das man weiterhin zumindest näher betrachten kann.

Inflation, Ukraine-Krise: Top-Aktie Hormel Foods im Blick!

Hormel Foods selbst besitzt jedenfalls einen weitgehend klaren Marktfokus: den US-Markt. Das heißt, dass die Ukraine-Krise zum Beispiel an der Aktie einfach abperlt. Nennenswerte operative Auswirkungen sind hier nicht zu befürchten. Aber die Inflation ist ein Thema, mit dem sich Investoren beschäftigen müssen.

Allerdings kann die Top-Aktie auch diesem Thema etwas entgegensetzen. Wie der Blick auf die Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2022 zeigt, hat das Management sogar proaktiv etwas bewirkt. Der Nettoumsatz kletterte zuletzt im Jahresvergleich schließlich um 24 %. Davon sind lediglich 13 % auf ein organisches Wachstum zurückzuführen. Oder anders ausgedrückt: Preiserhöhungen von im Schnitt 11 % haben dazu geführt, dass dieses Wachstum so stark ausgefallen ist.

Mit diesen Werten kann Hormel Foods locker die Inflation wegstecken. Auch das Ergebnis je Aktie schaffte immerhin ein Plus von 7 %. Auch das ist ein solider Ausgleich gegen die Inflation. Die Top-Aktie präsentiert sich daher in einer guten Verfassung in diesem Marktumfeld.

Möglich macht das ein qualitatives Produktportfolio. Hormel Foods brüstet sich selbst damit, bei 40 Produkten entweder den ersten Beliebtheitsplatz in den USA oder den zweiten zu belegen. Mit SPAM oder Planter’s besitzt das Management eine starke Preissetzungsmacht, die man jetzt offenbar ausspielt.

Nicht günstig, aber solide!

Die Top-Aktie Hormel Foods kann der Ukraine-Krise und der Inflation etwas entgegensetzen. Wobei die Quartalszahlen erneut gezeigt haben, was selbst in einem überaus defensiven Lebensmittelkonzern stecken kann. Vor allem wenn die Marktlage etwas schwieriger ist, ist man womöglich froh, eine solche Aktie in seinem Depot zu haben.

Zwar hat die Qualität ihren Preis. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 und eine Dividendenrendite von unter 2,1 % sind derzeit an der Tagesordnung. Aber für einen Dividendenkönig ist selbst das noch vertretbar. Insbesondere, wenn das Wachstum weitergehen sollte und das Management die Preiserhöhungskarte gegen die Inflation weiter ausspielt.

Der Artikel Ukraine-Krise, Inflation, unsicheres Marktumfeld?! Dieser Top-Aktie ist das egal ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images