Ukraine - Russland verstärkt Angriffe im Osten und Süden

Kiew (Reuters) - Russland verstärkt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf den Osten und Süden des Landes.

Das russische Militär beschleunige seine Offensiveinsätze, teilte das ukrainische Militärkommando zur Lage an der Hauptfront im Osten am Donnerstag mit. Es gebe aus fast allen Richtungen intensiven Beschuss. Demnach erfolgte der Hauptangriff Russlands in der Nähe der Städte Sloboschanske und Donez entlang einer strategisch wichtigen Frontstraße, die die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw mit der von Russland besetzten Stadt Isjum verbindet. Der Gouverneur der Region Charkiw erklärte, dass die russischen Streitkräfte ihre Angriffe von Isjum aus verstärkten, die ukrainischen Truppen aber ihre Stellungen hielten.

Die Ukraine berichtete zudem von schweren Explosionen in der Nacht in der südlichen Stadt Cherson, der einzigen Regionalhauptstadt, die Russland seit Beginn der Invasion am 24. Februar eingenommen hat. Russische Truppen würden die gesamte umliegende Region beschießen und griffen in Richtung Mykolaiv und Kryvyi Rih an, der südlichen Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Russische Staatsmedien zitierten einen Vertreter einer selbst ernannten prorussischen "militärisch-zivilen Kommission" in Cherson mit der Aussage, das Gebiet werde ab dem 1. Mai die russische Währung Rubel verwenden. Die Ukraine wirft der Regierung in Moskau vor, im besetzten Süden ein manipuliertes Unabhängigkeitsreferendum zu planen und damit eine neue Separatisten-Region zu schaffen nach dem Vorbild der selbst ernannten, prorussischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten.

Russland meldete den Abschuss eines ukrainischen Kampfjets vom Typ Su-24 in der Nähe des ostukrainischen Luhansk. Das russische Militär habe zudem vier militärische Ziele in der Ost-Ukraine mit Hochpräzisionsraketen getroffen, teilt das Verteidigungsministerium mit. Dabei seien zwei Raketen- und Munitionslager nahe der Ortschaften Barwinkowe und Iwaniwka zerstört worden.