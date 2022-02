Ukraine schließt Checkpoints an Grenzen mit Russland und Belarus

MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts des andauernden russischen Angriffs schließt die Ukraine vorübergehend die Checkpoints an den Grenzen zu den Nachbarstaaten Russland und Belarus. "Die Regierung hat beschlossen, alle Kontrollpunkte an der Staatsgrenze zu Russland und Belarus vorübergehend zu schließen", sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Samstagabend einer offiziellen Mitteilung zufolge. Ukrainische Staatsbürger, die sich in einem der beiden Länder aufhielten und zurückkehren wollten, könnten dies aber weiter tun, betonte er. "Kommen Sie zurück und beweisen Sie, dass Sie für das Gute einstehen!"/haw/DP/stk