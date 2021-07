Ukraine - USA müssen sich stärker zur Lösung des Ostukraine-Konflikts einbringen

Berlin (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij möchte, dass sich neben dem sogenannten Normandie-Format mit Frankreich und Deutschland auch die USA stärker um die Lösung des Konflikts mit Russland kümmern.

Er werde das Thema gegenüber US-Präsident Joe Biden ansprechen, sagte Selenskij am Montagabend in Berlin nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel auf die Frage, ob das Normandie-Format erweitert werden solle. Merkel kritisierte, Russland habe wiederholt Vereinbarungen gegenüber der Ukraine gebrochen. Zudem seien an der Demarkationslinie zu der von prorussischen Separatisten kontrollierten Ostukraine wieder ukrainische Soldaten gestorben. Dass Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und den Separatisten geholfen habe, sei ein "Schock" gewesen.

Selenksy sagte, man müsse weiter Druck auf Russland ausüben, damit erneut ein Normandie-Treffen stattfinden könne. In diesem Rahmen versuchen Deutschland und Frankreich zwischen den Konfliktparteien Russland und Ukraine zu verhandeln und zu erreichen, dass die Bestimmungen des Minsker Vereinbarung von 2014 umgesetzt werden. "Wir werden weiter alles tun, um der befreundeten Ukraine zu helfen auf dem Pfad, auf den sie geht, bei den Beziehungen zur EU", sagte Merkel. "Deutschland wird sich weiter einsetzen. Ich denke, das wird fortgesetzt von jeder neuen Regierung", fügte sie mit Blick auf ihren bevorstehenden Abstritt als Kanzlerin und die Bundestagswahlen hinzu. Selensky sagte, Deutschland sei einer der Hauptunterstützer seines Landes.