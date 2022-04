Ukraine warnt vor neuen Angriffen - Neue Verhandlungen geplant

Trostjanez/Lwiw (Reuters) - Die Ukraine bereitet sich auf weitere Angriffe Russlands im Süden und im Osten des Landes vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte in der Nacht zum Freitag vor Kämpfen, die in der östlichen Donbass-Region und der belagerten südlichen Hafenstadt Mariupol bevorstünden. Die Bemühungen, Bürger aus Mariupol zu bringen, kamen bislang nicht voran. 45 Busse zur Rettung von Zivilisten wurden nach ukrainischen Angaben an der Fahrt in die Stadt gehindert. Die Bemühungen zu Einrichtung eines humanitären Korridors würden aber fortgesetzt. Die Verhandlungen für eine Waffenruhe zwischen beiden Ländern sollten am Freitag per Videokonferenz in eine neue Runde gehen.

Mit Spannung wird zudem die Entwicklung am Gasmarkt erwartet. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag bekräftigt, dass ab dem 1. April ausländische Unternehmen Gaslieferungen in Rubel zahlen müssten. Abnehmer-Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien wollen sich darauf aber nicht einlassen. Zudem ist für Freitag eine Dringlichkeitssitzung der Internationalen Energieagentur (IEA) geplant. Dabei soll auch über die Freigabe strategischer Ölreserven diskutiert werden. Die USA hatten am Donnerstag bereits einen solchen Schritt in nie dagewesenem Umfang angekündigt. Die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise gaben daraufhin nach.

Einen "humanitären Korridor" für Mariupol für Hilfslieferungen und Evakuierungen gab es nach Angaben der dortigen Behörden auch am Vormittag zunächst nicht. Die russischen Truppen hätten bislang alle Hilfslieferungen in die Stadt verhindert und für jeden, der versuche aus der Stadt herauszukommen, sei es sehr gefährlich. Das russische Verteidigungsministerium hatte einem Medienbericht zufolge die Öffnung eines humanitären Korridors für Freitag von Mariupol nach Saporischschia angekündigt. Dies erfolgte laut der Nachrichtenagentur Tass nach einer Bitte von Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an den russischen Staatschef Wladimir Putin.

Russland verlegte unterdessen nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums Truppenteile aus Georgien in die Ukraine. Damit wolle Russland offenbar seine Invasion in der Ukraine verstärken, hieß es. Dem Ministerium zufolge sei es unwahrscheinlich, dass Russland dies von vornherein so geplant habe. Der Schritt werde daher als Hinweis auf unerwartete Verluste Russlands bei dem Einmarsch gesehen.

Der britische Geheimdienst teilte mit, der Ukraine seien Geländegewinne an den Hauptversorgungsrouten zwischen der Hauptstadt Kiew und der umkämpften Großstadt Tschernihiw im Norden des Landes gelungen. Tschernihiw und Kiew würden von Russland aber weiterhin beschossen.

Der ukrainische Botschafter in Japan erklärte, sein Land erwarte eine Lieferung modernster militärischer Ausrüstung aus den USA und Großbritannien. Die russische Armee sei immer noch überlegen in der Luft, weil sie die besseren Flugzeuge und Raketen hätten. Deshalb brauche die Ukraine moderne Ausrüstung.

Russland warf der Ukraine erstmals seit Kriegsbeginn am 24. Februar Luftangriffe auf russisches Gebiet vor. Zwei ukrainische Militärhubschrauber hätten am Freitag Treibstofflager in der russischen Grenzstadt Belgorod beschossen, schrieb der russische Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf der Plattform Telegram. Die Hubschrauber hätten die Grenze zu Russland vor dem Angriff in geringer Höhe überflogen. Bei der Explosion an dem Tanklager seien zwei Arbeiter verletzt worden. Teile der Stadt, die nahe der Grenze zur Ukraine liegt, seien evakuiert worden.

Der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj entließ unterdessen zwei hochrangige Mitglieder des Sicherheitsdienstes. Es gehe um den Gesamtleiter der inneren Sicherheit sowie den Leiter der Zweigstelle der Behörde in der Region Cherson, erklärte Selenskyj. Beide hätten ihren Eid, die Ukraine zu verteidigen, gebrochen. Details nannte er nicht.

