Ukrainischer Präsident - Niemand hat Absturz im Iran überlebt

Kiew (Reuters) - Beim Absturz der Passagiermaschine im Iran sind nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj alle Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.

Das ergäben erste Informationen, sagte der Präsident am Mittwoch. Er sprach den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.

Nach Angaben des Außenministeriums in Kiew waren an Bord der Boeing 737 mehr als 160 Menschen. Die Maschine sei in Brand geraten, sagte der Chef der iranischen Rettungskräfte im Fernsehen. Das Flugzeug der Ukraine International Airlines soll auf dem Weg nach Kiew gewesen sein.[