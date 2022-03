Ukrainischer Präsident soll Videoansprache vor US-Kongress halten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll per Videoschalte diese Woche vor dem US-Kongress sprechen. Die Ansprache mit US-Senatoren und Kongressabgeordneten ist für Mittwoch geplant, wie die führenden Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, am Montag mitteilten. "Der Kongress, unser Land und die ganze Welt bewundern das ukrainische Volk, das angesichts des unprovozierten, bösartigen und illegalen Kriegs Russlands außergewöhnlichen Mut, Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit bewiesen hat", erklärten Pelosi und Schumer. Die Aggression von Russlands Präsident Wladimir Putin sei "grausam und teuflisch". Am Donnerstag will sich Selenskyj mit einer Videoansprache auch an den Deutschen Bundestags wenden./nau/DP/nas