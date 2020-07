Ukrainischer Zentralbankchef tritt überraschend zurück

Kiew (Reuters) - In der Ukraine ist Zentralbankchef Jakiw Smolij überraschend zurückgetreten.

Als Grund gab er am Mittwoch "systematischen politischen Druck" und Versuche zur Einschränkung der Unabhängigkeit der Notenbank an. Sollte Präsident Wolodymyr Selenskyj das Rücktrittsgesuch des Notenbankchefs annehmen, könnte dies einen fünf Milliarden Dollar schweren Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Gefahr bringen, der erst im letzten Monat vereinbart wurde. Eine Bedingung für die Finanzhilfen ist die Unabhängigkeit der Zentralbank. Selenskyj teilte mit, die Wahrung dieser habe für ihn uneingeschränkte Priorität. Ob er den Rücktritt annimmt oder ablehnt, ließ er offen. Vom IWF war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.