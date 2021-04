Ukrainisches Militär meldet zwei getötete Soldaten in Ostukraine

Kiew (Reuters) - Im Osten der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Militärs zwei Soldaten durch prorussische Separatisten getötet worden.

Die am Dienstag gemeldeten Toten unterstreichen die Spannungen in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten. Vertreter Russlands und der USA hätten die Lage besprochen, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass den stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow.

Die Regierung in Kiew wirft Russland vor, seit Wochen Truppen an der Grenze zur Ukraine zu verstärken. Separatisten sollen die Angriffe auf die ukrainische Armee an der Demarkationslinie verstärkt haben. Russland unterstützt diese Milizen militärisch und gibt an die Bevölkerung in den Separatistengebieten russische Pässe aus.

Angesichts der russischen Truppenbewegungen unweit der Grenze und zunehmenden Verletzungen des Waffenstillstands im umstrittenen Donbass hatte die Nato Moskau vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Die Maßnahmen Russlands würden alle Bemühungen unterlaufen, die Spannungen im Rahmen des von der OSZE vermittelten Waffenstillstands-Abkommens von Mitte 2020 zu deeskalieren. US-Präsident Joe Biden hatte sich am Freitag nach russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine hinter die Regierung in Kiew gestellt.

Unbestätigen Berichten zufolge verlegt die Regierung in Moskau unter anderem Panzer in die Grenzregionen und auf die Krim, die sie 2014 annektierte. Die Regierung im Moskau spricht von Schritten zum Selbstschutz. Zuletzt hatte die Gewalt im Osten der Ukraine wieder zugenommen.