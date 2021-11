Ultivue gibt neues Mitglied der Geschäftsleitung bekannt

Ultivue gibt die Verpflichtung von Steve Pemberton in der Position des SVP Commercial Development bekannt, mit der das Unternehmen sein wachsendes Führungsteam erweitert.

Steve Pemberton ist eine erfahrene kaufmännische Führungskraft mit 25 Jahren Erfahrung im Aufbau und der Leitung leistungsstarker Vertriebs- und Marketingteams. Zuletzt war er als Vice President, Commercial Development für Haematologic Technologies tätig, einem führenden Anbieter von Produkten und Analysedienstleistungen zur Unterstützung der Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von großmolekularen Biotherapeutika. Vor seiner Tätigkeit bei Haematologic Technologies war er in leitenden Positionen im Bereich Vertrieb und Marketing bei verschiedenen Medizintechnikunternehmen tätig, darunter Bionique Testing Labs, Rheonix Inc, Roche Tissue Diagnostic ( ehemals Ventana Medical Systems, Inc.) sowie Abbott Laboratories.

Er verfügt über einen BS. in Psychologie an der Arizona State University und ist zertifizierter Medizintechniker (MT, ASCP).

Er kommt nach einem erfolgreichen Finanzierungsjahr zu Ultivue und möchte dazu beitragen, die Position des Unternehmens als Marktführer mit flexiblen Optionen für Multiplex-Immunfluoreszenz-Assays für die digitale Pathologie zu stärken.

„Zweifellos handelt es sich um einen äußerst spannenden Zeitpunkt, dem Ultivue-Team beizutreten und die Einführung unserer Technologie durch Wissenschaftler voranzutreiben, welche die biologischen Hintergründe von Krebs und anderen Krankheiten erforschen und mit Arzneimittelentwicklern zusammenarbeiten wollen, um den Fortschritt lebensrettender Therapeutika in der Klinik zu beschleunigen. Ich bin begeistert, dieses Team von engagierten und talentierten Mitarbeitern zu leiten, das alles daran setzt, die Vermarktung dieser bahnbrechenden Technologie auszuweiten“, so Steve Pemberton.

„Das rasche Wachstum und die Produkterweiterung von Ultivue werden dank unserer Unternehmenskultur sowie der inspirierenden Teamdynamik entscheidend vorangebracht. Wir freuen uns sehr, dass wir Steve für unser Team gewinnen konnten. Sein Stil und seine Erfahrung ergänzen unser Erfolgsrezept perfekt“, erklärte Jacques Corriveau, President und CEO.

Über Ultivue

Ultivue bietet Forschern und Wissenschaftlern Multiplex-Biomarker-Tests für die Phänotypisierung von Gewebe und die digitale Pathologie. Die firmeneigene InSituPlex® -Technologie ermöglicht eine fortschrittliche Untersuchung und Abfrage von Gewebeproben für die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin. Diese hochgradig anpassbaren Lösungen sowie ein wissenschaftlicher Beratungsansatz stärken und beschleunigen Biomarker-Entdeckungs- und Arzneimittelentwicklungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter ultivue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006341/de/

Ultivue



Adrian Arechiga Ph.D.

VP Marketing

+49 176 3039 0757

Adrian.arechiga@Ultivue.com

Mark Rees Ph.D.

VP Corporate und Business Development

+1 5165124977

Mark.Rees@ultivue.com