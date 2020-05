Um wie viel wird Apple sein Rückkaufprogramm aufstocken?

Inmitten der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sind Rückkaufprogramme zunehmend umstrittener geworden, da viele Unternehmen nach Jahren des Rückkaufs der eigenen Aktien finanziell angeschlagen sind. Viele haben ihre Rückkaufprogramme ausgesetzt, um liquide Mittel zu erhalten, die für das Überleben in der Krise von entscheidender Bedeutung sind. Daher verbietet das Coronavirus-Stimulierungsgesetz jedem Unternehmen, das staatliche Gelder nimmt, den Rückkauf von Aktien bis zu einem Jahr nach Rückzahlung der Kredite.

Viele dieser allgemeinen Kritikpunkte treffen jedoch aus einigen einfachen Gründen nicht ganz auf Apple zu: Das Unternehmen verfügt über so viel Geld, dass es Massenentlassungen vermeiden kann (Apple bezahlt immer noch seine stundenweise Beschäftigten im Einzelhandel, auch wenn sie nicht arbeiten können); es muss nicht von der Regierung gerettet werden; es investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung (F&E) für zukünftige Produkte; und es hat immer noch genug Geld übrig, um im Einklang mit seiner Kapitalzuteilungsstrategie Aktien zurückzukaufen.

Apple überarbeitet sein Kapitalrückgabeprogramm jedes Jahr im April oder Mai, wenn das Unternehmen die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist für Donnerstag, den 30. April, vorgesehen. Um wie viel wird Apple diesmal das Programm aufstocken?

Der Versuch, alles zurückzugeben

Analysten erwarten, dass Apple weiterhin aggressiv Aktien zurückkaufen wird und möglicherweise 75 bis 100 Milliarden US-Dollar mehr dafür autorisieren wird, meldet MarketWatch. Apple-Aktien werden schon lange zu niedrigen Bewertungen gehandelt - zum Teil, weil die schiere Größe von Apples Programm den Gewinn pro Aktie steigert - aber die jüngste Volatilität hat die Aktie noch billiger gemacht.

Zum Vergleich: Apple hatte bis Ende 2019 Aktien im Wert von insgesamt 326,1 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, so dass von den insgesamt 385 Milliarden US-Dollar, die genehmigt worden waren, etwas weniger als 60 Milliarden US-Dollar übrig blieben.

DATENQUELLE: SEK. CHART:AUTOR. ANGEZEIGTE FINANZQUARTALE

Hier siehst du, wie sehr der Technologieriese seit Beginn des Programms im Jahr 2012 seine Rückkäufe erhöht hat. Eine Erhöhung um 75 Milliarden US-Dollar auf 100 Milliarden US-Dollar ist nicht ausgeschlossen, wenn man die Erhöhungen der letzten Jahre ansieht.

Jahr Erhöhung der Rückkaufberechtigung 2013 50 Mrd. USD 2014 30 Mrd. USD 2015 50 Mrd. USD 2016 35 Mrd. USD 2017 35 Mrd. USD 2018 100 Mrd. USD 2019 75 Mrd. USD

DATENQUELLE: APPLE.

Vor zwei Jahren legte Apple-Finanzchef Luca Maestri eine “netto-cash-neutrale” Strategie vor, bei der das Unternehmen bestrebt war, den Aktionären so viel Bargeld zurückzugeben, dass sich Bargeld und Schulden in etwa die Waage hielten. Abgesehen von einem Angebot Ende letzten Jahres hat Apple seit der Verabschiedung der Steuerreform im Jahr 2017 größtenteils darauf verzichtet, weitere Schulden auszugeben.

Apple hatte Mühe, seine Netto-Cash-Position zu senken, weil es so viel erwirtschaftet, aber Ende 2019 hatte das Unternehmen eine Netto-Cash-Position von rund 99 Milliarden US-Dollar. “Infolgedessen betrug die Netto-Cash-Position am Ende des Quartals 99 Milliarden US-Dollar, und wir halten an unserem Ziel fest, im Laufe der Zeit eine neutrale Netto-Cash-Position zu erreichen”, sagte Maestri im Januar.

