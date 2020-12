Umfrage - 10,5 Millionen arbeiten ausschließlich im Homeoffice

Berlin (Reuters) - Millionen Berufstätige in Deutschland arbeiten seit Ausbruch der Corona-Pandemie ausschließlich von zu Hause aus.

Aktuell tue dies jeder vierte Erwerbstätige - insgesamt 10,5 Millionen, geht aus einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor. Auf weitere 20 Prozent oder 8,3 Millionen treffe dies zumindest teilweise zu, also nicht an allen Arbeitstagen pro Woche. Insgesamt arbeite damit fast jeder Zweite zumindest teilweise im Homeoffice. "Die Corona-Pandemie ist der Auslöser eines tiefgreifenden und nachhaltigen Wandels in der Arbeitswelt", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. "Nach dem für die allermeisten erzwungenen Wechsel ins Homeoffice mit dem Lockdown im Frühjahr hat die große Mehrheit in den vergangenen Monaten überwiegend positive Erfahrungen gemacht."

Auch nach Ende der Corona-Pandemie dürften sehr viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten als zuvor. Nach Bitkom-Berechnungen werde mehr als jeder Dritte den Arbeitsort flexibel wählen - insgesamt 14,7 Millionen Berufstätige. 3,2 Millionen werden demnach ausschließlich in den eigenen vier Wänden arbeiten, weitere 11,5 Millionen teilweise. Vor der Pandemie war Homeoffice eher die Ausnahme: Lediglich drei Prozent der Berufstätigen waren ausschließlich von zu Hause aus tätig, weitere 15 Prozent wenigstens an und an.

Die Krise habe gezeigt, dass flexibles Arbeiten die Qualität der Arbeitsergebnisse nicht schmälere, sagte Berg. "Im Gegenteil: Unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten, kann allen Seiten Vorteile bringen, aber das setzt einen tiefgreifenden Kulturwandel in der Arbeitswelt voraus." Dieser müsse politisch flankiert und mit Anreizsystemen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterstützt werden.

Wer nicht im Homeoffice arbeitet, obwohl er dies eigentlich dürfte, nennt dafür als Hauptgrund eine mangelhafte technische Infrastruktur. Jeder vierte Homeoffice-Verweigerer führt das auf eine zu langsame beziehungsweise zu fehleranfällige Internetverbindung zurück.