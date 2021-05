Umfrage - Auch Mehrheit der Grünen-Anhänger für Nord Stream 2

Berlin/Washington (Reuters) - Die deutliche Mehrheit der Deutschen plädiert einer Umfrage zufolge dafür, dass die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 auch gegen US-Widerstand zu Ende gebaut wird.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Ost-Ausschusses der Wirtschaft sind 75 Prozent dafür und 17 dagegen. Am geringsten ist die Zustimmung zwar bei den Grünen - aber auch bei diesen sind 69 Prozent für die Fertigstellung der Pipeline, 21 Prozent lehnen dies ab. Im Ostdeutschland befürworten sogar 87 Prozent der Befragten den Fertigbau. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Männern (83 Prozent) und Frauen (67 Prozent).

Der Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Oliver Hermes, begrüßte das Ergebnis der Umfrage. Dies sei "ein eindeutiger Auftrag an die jetzige und kommende Bundesregierung und die deutsche Politik insgesamt, sich Sanktionsforderungen gegen das Projekt nicht zu beugen", erklärte er. Man müsse eine "milliardenteure Investitionsruine auf dem Grund der Ostsee" vermeiden.

US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor bestätigt, dass seine Regierung derzeit auf die Umsetzung der Sanktionen gegen deutsche Beteiligte am Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 verzichten will. Außenminister Heiko Maas begrüßte dies als "konstruktiven Schritt". Die rund 1200 Kilometer lange Unterwasser-Röhre soll in der Ostsee von Russland nach Deutschland verbaut werden. Sie ist zu 95 Prozent fertiggestellt. Die USA lehnen das Projekt mit der Begründung ab, Europa werde dadurch noch abhängiger von russischem Erdgas. Auch sehen sie die Position des Gas-Transitlandes Ukraine geschwächt. Die Bundesregierung weist die Bedenken zurück.