Umfrage - Britische Unternehmen stellen wieder verstärkt Personal ein

London (Reuters) - In Großbritannien stellen die Firmen nach dem deutlichen Wahlsieg von Premierminister Boris Johnson wieder verstärkt Personal ein.

Das zeigt eine Umfrage des Personalvermittlerverbandes Recruitment & Employment Confederation (REC), die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach legte die Zahl der Neubesetzungen in den Stammbelegschaften erstmals seit einem Jahr wieder zu. Der entsprechende REC-Index kletterte im Dezember auf 51,9 Punkte von 48,8 Zähler im November. Werte über 50 zeigen Wachstum an.

REC-Chef Neil Carberry erklärte den Anstieg mit dem Ausgang der Unterhauswahl am 12. Dezember, die Johnsons Konservative mit klarem Abstand vor der oppositionellen Labour-Partei für sich entschieden. Nun könnten die Firmen wieder besser planen, erläuterte er.