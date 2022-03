Umfrage: Deutliche Mehrheit für höhere Verteidigungsausgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland stehen einer YouGov-Umfrage zufolge hinter dem Vorhaben, die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr angesichts des Krieges in der Ukraine zu stärken. 63 Prozent befürworten in der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu angekündigte "Sondervermögen" im Umfang von 100 Milliarden Euro. 25 Prozent lehnen dies ab, 12 Prozent machten keine Angaben.

Scholz hatte am Sonntag ein einmaliges "Sondervermögen" von 100 Milliarden Euro zur Stärkung der deutschen Verteidigungsfähigkeit angekündigt - "für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben". Künftig sollen Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investiert werden./shy/DP/mis