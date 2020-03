Umfrage - Deutsche bei Aufnahme von Flüchtlingen gespalten

Berlin (Reuters) - Die Deutschen sind nach einer Umfrage in der Frage gespalten, ob Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen werden sollten.

48 Prozent sagten im ARD-Deutschlandtrend vom Donnerstag, dass Länder wie Deutschland und Frankreich Flüchtlingen helfen sollten, auch wenn sich andere EU-Staaten dagegen aussprechen. 49 Prozent stimmten dieser Aussage in der Erhebung von infratest dimap nicht zu. Auffallend war die Differenz zwischen Anhängern verschiedener Parteien: Bei den Grünen sprachen sich 75 Prozent, bei der SPD 71 Prozent und bei der Linkspartei 60 Prozent für die Aufnahme aus. Dagegen waren 95 Prozent der AfD-Anhänger und 69 Prozent der FDP-Wähler dagegen. Bei den Anhängern von CDU und CSU hielten sich unterschiedliche Meinungen die Waage: 49 Prozent sprachen sich für eine Aufnahme durch Staaten wie Deutschland und Frankreich aus, 46 Prozent dagegen.

57 Prozent der Bürger fanden, dass Flüchtlinge und Migranten die Grenze von der Türkei nach Griechenland überqueren können sollten. Anschließend sollten sie auf die EU-Staaten aufgeteilt werden - was allerdings etliche EU-Länder ablehnen. 41 Prozent der Befragten waren gegen eine Öffnung der griechisch-türkischen Grenze. Eine knappe Mehrheit (51 Prozent) befürwortete das EU-Türkei-Migrationsabkommen, 45 Prozent lehnten es ab. Das Abkommen sieht vor, dass die EU Geld für die Betreuung syrischer Flüchtlinge in der Türkei zahlt. Die Türkei sagte im Gegenzug zu, Migranten aufzuhalten, die in die EU wollen. Infratest dimap befragte am 2. und 3. März 1002 Wahlberechtigte.