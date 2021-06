Umfrage - Deutsche Dienstleister wachsen nach Corona-Lockerungen wieder

Berlin (Reuters) - Erste Lockerungen nach dem Corona-Lockdown haben die deutschen Dienstleister im Mai wieder in die Wachstumsspur gebracht.

Der Einkaufsmanagerindex kletterte um 2,9 auf 52,8 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Damit liegt das Barometer wieder über der Schwelle von 50, ab der es Wachstum für den Service-Sektor signalisiert. "Die teilweisen Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen und eine massive Auftragswelle hauchten dem Dienstleistungssektor im Mai neues Leben ein", sagte Markit-Ökonom Phil Smith. "Die voranschreitende Impfkampagne beflügelte sowohl die Zuversicht als auch die Nachfrage bei den Serviceanbietern in Deutschland." Sollten weitere Corona-Auflagen wegfallen, werde der Aufschwung an Fahrt gewinnen.

Auch in der Euro-Zone geht es für die Dienstleister aufwärts. Hier kletterte der Einkaufsmanagerindex sogar auf 55,2 Punkte - den höchsten Stand seit knapp drei Jahren. "Der riesige Dienstleistungssektor der Euro-Zone erwachte im Mai zu neuem Leben und startete eine solide Erholung, die sich voraussichtlich über den Sommer fortsetzen wird", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Wegen der gelockerten Corona-Restriktionen und Fortschritten bei den Impfkampagnen meldeten die Unternehmen den stärksten Nachfrageschub seit Anfang 2018.