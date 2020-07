Umfrage: Deutsche im EU-Vergleich oft Opfer von Online-Mobbing

WIEN (dpa-AFX) - In Deutschland haben im EU-weiten Vergleich laut einer Umfrage besonders viele Menschen Erfahrungen mit Mobbing im Internet gemacht. 23 Prozent der von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) befragten Bürger in der Bundesrepublik gaben an, in einem fünfjährigen Zeitraum online entsprechend belästigt worden zu sein. Das ist den Angaben vom Mittwoch zufolge EU-weit der Spitzenwert. Ähnlich hoch sei dieser Wert mit 22 Prozent noch in Frankreich. Menschen in Portugal und Italien haben dagegen kaum beleidigende Mails oder Drohungen auf elektronischem Weg bekommen.

Auch im persönlichen Kontakt sind Beleidigungen laut Umfrage weit verbreitet. Mehr als die Hälfte aller Befragten in Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Deutschland habe solche Erfahrungen in den fünf Jahren vor der Umfrage gemacht, hieß es. Zu diesem Punkt wurden rund 35 000 Menschen in der EU, Nordmazedonien und Großbritannien befragt./mrd/DP/zb