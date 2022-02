Umfrage - Deutsche Wirtschaft startet trotz Omikron-Welle mit Schwung ins Jahr

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz der Omikron-Welle laut einer Umfrage zu Jahresbeginn auf Wachstumskurs.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte im Januar um 3,9 Punkte auf 53,8 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Dies ist ein Vier-Monatshoch. Das Barometer liegt zugleich über der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. In einer ersten Schätzung war ein Wert von 54,3 Zählern herausgekommen.

Das Plus im Januar spiegelt dabei laut IHS Markit die Besserung sowohl in der Industrie als auch bei den Serviceanbietern wider. Auch die Dienstleister sind wieder auf Wachstumskurs, auch wenn der Handel über die Corona-Beschränkungen klagt. Im Servicebereich kletterte der Einkaufsmanagerindex im Januar auf 52,2 Punkte nach 48,7 Zählern im Dezember. "Wie die aktuellen Daten zeigen, ging es nicht nur bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen und im Finanzsektor deutlich bergauf, sondern auch in den verbrauchernahen Branchen, wie dem Hotel- & Gaststättengewerbe, scheint die Talsohle möglicherweise erreicht zu sein", sagte Markit-Ökonom Phil Smith.