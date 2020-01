Umfrage: EU-Bürger besorgt über Konflikt zwischen China und USA

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Die Spannungen zwischen den USA und China beunruhigen einer Befragung zufolge viele Bürger in der EU. Drei von vier Europäern seien besorgt über den Handelskonflikt der beiden Großmächte, in Deutschland gar 81 Prozent, berichtete die Bertelsmann Stiftung am Freitag. Eine beim Institut Dalia Research beauftragte Umfrage in den 28 Mitgliedsländern der EU zeige auch, dass Europäer sich zu einem großen Teil nach wie vor den USA verbunden fühlten. China schätzten sie dagegen überwiegend als Wettbewerber ein.

Die Befragung von 12 263 Bürgern - darunter 1831 Personen in Deutschland - sei repräsentativ für Europa sowie für die einzelnen Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Großbritannien. Die Europäer stehen der Volksrepublik in Sachen gemeinsame Werte und politische Interessen deutlich skeptischer gegenüber als den USA, wie die Stiftung im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos betonte. Besonders bei Digitalisierung und Datensicherheit zeige sich eine kritische Einstellung vieler EU-Bürger gegenüber China.

Zugleich werde der Wunsch nach einem "souveräneren, auch global handlungsfähigen Europa" deutlich, hieß es in Gütersloh. Und: "In einer angespannten Weltlage richten die befragten Europäer ihre Hoffnungen am stärksten auf den eigenen Kontinent." Jeder Zweite sehe die anderen EU-Länder als die wichtigsten Verbündeten für Europa./wa/DP/zb