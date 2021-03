Umfrage - Firmenchefs strotzen weltweit vor Konjunkturzuversicht

Berlin (Reuters) - Trotz der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie strotzen Firmenchefs weltweit vor Konjunkturoptimismus.

Wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Befragung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervorgeht, erwarten 76 Prozent der Chief Executive Officers (CEOs), dass das globale Wirtschaftswachstum in den kommenden zwölf Monaten anziehen wird. Laut PwC ist dieses Rekordhoch der Zuversicht mit den ins Rollen gekommenen Impfkampagnen weltweit zu erklären, die den Weg zu einer wirtschaftlichen Erholung von der Pandemie weisen dürften.

An der Studie nahmen 5050 Konzernlenker aus 100 Ländern teil. Deutsche CEOs zeigen sich besonders optimistisch: 80 Prozent von ihnen rechnen mit einem Anstieg des Weltwirtschaftswachstums, nur elf Prozent befürchten einen Rückgang. Die CEOs sähen "Licht am Ende des Tunnels", sagte der Sprecher der Geschäftsführung von PwC Deutschland, Ulrich Störk. Es gelte, noch stärker auf die digitale Transformation zu setzen und zielgerichtet zu investieren. 91 Prozent der CEOs in Deutschland gaben an, aufgrund der Virus-Krise in den nächsten drei Jahren mehr in die digitale Transformation investieren zu wollen (weltweit: 83 Prozent). Eine große Mehrheit der CEOs will zudem mehr in Initiativen für gesteigerte Kosteneffizienz sowie in Cybersicherheit und Datenschutz investieren.