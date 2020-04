Umfrage - Große Mehrheit mit Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden

Berlin (Reuters) - Die Zustimmung der Deutschen zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung ist im ZDF-Politbarometer auf einen Höchstwert geklettert.

90 Prozent gaben in der am Freitag veröffentlichten Erhebung an, dass die Regierung die Arbeit gut mache, acht Prozent sahen das anders. Mit Kanzlerin Angela Merkel waren 83 Prozent der Befragten zufrieden.

Bei den persönlichen Zustimmungswerten konnten sich unter anderem CSU-Chef Markus Söder, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verbessern. Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet (CDU), der auf eine raschere Lockerung der Kontaktbeschränkungen als andere Unionspolitiker gedrängt hatte, verlor dagegen an Zustimmung. Die Restriktionen wegen der Pandemie halten 87 Prozent der von der Forschungsgruppe Wahlen befragten Bürger für angemessen.

Bei der Frage nach den Präferenzen im Fall einer Bundestagswahl verbesserte sich die Union im Vergleich zu Anfang April um vier Punkte auf 39 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit August 2017. Die Grünen gaben zwei Punkte auf 18 Prozent ab, die SPD einen auf 16 Prozent, die AfD ebenfalls einen auf neun Prozent. Keine Veränderungen gab es bei Linkspartei und FDP mit sieben beziehunsgweise fünf Prozent.

Die Forschungsgruppe Wahlen hatte vom 21. bis 23. April 1250 Wahlberechtigte befragt.