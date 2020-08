Umfrage - Harris könnte Biden bei Frauen und jungen Wählern helfen

New York (Reuters) - Die designierte Vizepräsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, schneidet in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters bei mehreren wichtigen Wählergruppen besser ab, als der eigentliche Präsidentschaftskandidat Joe Biden.

So sagen 60 Prozent der befragten Frauen, eine positive Meinung über Harris zu haben. Biden erhält von 53 Prozent der Frauen Zuspruch. Auch bei erwachsenen Amerikanern unter 35 kommt Harris mit 62 Prozent etwas besser an als Biden. Zudem geben etwa ein Viertel der Anhänger der Republikanischen Partei an, einen positiven Eindruck von Harris zu haben. Über Biden äußert sich nur ein Fünftel dieser Gruppe positiv.

Harris könnte Biden also dazu verhelfen, bei der Wahl im November in wichigen Wählergruppen zusätzlich zu punkten - und womöglich sogar einige Republikaner zum Wechsel ins Lager des politischen Rivalen bewegen. Am Umfragenvorsprung Bidens auf Trump ändert sich gleichwohl wenig. In der mit dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Dienstag und Mittwoch erstellten Online-Erhebung geben 46 Prozent an, sie würden dem Kandidaten-Duo Biden und Harris ihre Stimme geben. Trump und dessen derzeitigen Vizepräsidenten Mike Pence würden 38 Prozent wählen. In einer ähnlichen Umfrage von Anfang der Woche fiel der Abstand zwischen Biden und Trump einen Prozentpunkt geringer aus.