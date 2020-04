Umfrage - Investoren zweifeln an rascher Rückkehr zu Normalität

London (Reuters) - Trotz der jüngsten Lockerungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern zweifeln Investoren einer Studie zufolge zunehmend daran, dass das wirtschaftliche Leben in Europa und den USA im Sommer wieder in Gang kommt.

60 Prozent der Investoren gaben in einer am Montag veröffentlichten Studie der Deutschen Bank an, sie erwarteten nicht, dass das Leben bis September wieder zur Normalität zurückkehre. Anfang März hatte die Mehrheit noch ein schnelleres Ende der Pandemie erwartet. Zudem schätzten die Umfrageteilnehmer die Aussichten von US-Präsident Donald Trump auf eine Wiederwahl geringer ein: Nur noch 58 Prozent rechnen mit einer zweiten Amtszeit des Republikaners, im Februar waren es noch 95 Prozent. Die anstehende Nominierung von Joe Biden zum Kandidaten der Demokraten sowie sein Umgang mit der Pandemie würden kritisch gesehen.