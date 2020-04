Umfrage - Jeder dritte britische Haushalt mit Einkommenseinbußen

London (Reuters) - Jeder dritte britische Haushalt hat einer Umfrage zufolge bereits Einkommensverluste wegen der Corona-Krise erlitten.

"Etwa einer von drei britischen Haushalten meldete im April einen Rückgang des Einkommens aus Erwerbstätigkeit, was bei weitem die größte Zahl seit Beginn der Umfrage im Jahr 2009 war", sagte Ökonom Joe Hayes von IHS-Markit zu der am Montag veröffentlichten Umfrage seines Instituts, die vom 2. bis 5. April durchgeführt wurde. Die Regierung in London hatte angekündigt, dass sie 80 Prozent der Löhne von Mitarbeitern, die aufgrund der Corona-Krise bis mindestens Ende Juni freigestellt werden, bezahlen will. Auch den meisten Selbstständigen soll geholfen werden.

Die Regierung befürchtet, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden zweiten Quartal um bis zu 35 Prozent einbrechen könnte. Daten des britischen Einzelhandelsverbandes zeigen, dass die Zahl der einkaufenden Menschen um mehr als 80 Prozent zurückgegangen ist. Die Regierung hatte im März die Schließung aller Geschäfte verfügt. Davon ausgenommen sind nur wenige Bereiche, etwa Supermärkte und Apotheken.