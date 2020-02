Umfrage - Kauflaune der US-Verbraucher leicht verbessert

Berlin (Reuters) - Die Kauflaune der Amerikaner hat sich im Februar etwas aufgehellt.

Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg um 0,3 Punkte auf 130,7 Zähler, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg auf 132 Punkte gerechnet. Die Verbraucher schätzten ihre Lage ungünstiger ein als zuletzt, blicken aber optimistischer in die Zukunft. Die Konsumenten sind mit ihren Ausgaben das Rückgrat der US-Konjunktur. Der private Konsum macht etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Die Kauflust der Verbraucher wird derzeit auch durch die positive Lage am Arbeitsmarkt gestützt.