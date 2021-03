Umfrage - Mehrheit der Deutschen stellt sich in Corona-Streit hinter Merkel

Berlin (Reuters) - Eine überwiegende Mehrheit der Bundesbürger stellt sich im Streit zwischen Angela Merkel und mehreren Regierungschefs der Länder über den richtigen Kurs in der Coronavirus-Pandemie einer Umfrage zufolge hinter die Kanzlerin.

Demnach erklärten 67 Prozent, Merkel solle stärker in die Entscheidungen der Länder eingreifen. Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen". Bei den Wählern von CDU/CSU vertraten sogar 85 Prozent diese Meinung. 29 Prozent der Befragten stellten sich in der Umfrage auf die Seite der Ministerpräsidenten, darunter 78 Prozent der AfD-Wähler und zwei Drittel der FDP-Anhänger.

Für die Frage "Sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel Ihrer Meinung nach stärker in die Corona-Politik der Länder eingreifen dürfen?" wurden im Zeitraum vom 29. bis 30. März die Antworten von 5002 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Merkel fordert von den Bundesländern, die vereinbarte Notbremse zu ziehen, wenn die Inzidenz über 100 gestiegen ist. Vor allem die Regierungschefs von Nordrhein-Westfalen, Berlin und dem Saarland, Armin Laschet (CDU), Michael Müller (SPD) und Tobias Hans (CDU), beanspruchen in dieser Frage Ausnahmen.