Umfrage - Mehrheit für verstärkte europäische Produktion bei Medizinprodukten

Berlin (Reuters) - Die große Mehrheit der Deutschen würde etwa für medizinische Produkte mehr bezahlen, wenn sie in Deutschland und Europa hergestellt würden.

Das geht aus einer Forsa-Umfrage für die Zeitschrift "Internationale Politik" hervor. Demnach befürworten 81 Prozent, dass strategisch wichtige Güter wie etwa Medizinprodukte wieder verstärkt in Europa produziert werden, um in Krisen die Abhängigkeit von Lieferungen aus anderen Teilen der Welt zu verringern. Auffallend ist, dass 86 Prozent der über 60-Jährigen eine heimische Produktion befürworten, aber nur 69 Prozent der Unter-30-Jährigen. Besonders stark unterstützen die Anhänger der Grünen eine Produktionsrückverlagerung (90 Prozent), am geringsten ist die Zustimmung bei FDP-Anhängern (69 Prozent).