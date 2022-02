Umfrage: Mehrheit gegen Aufnahme der Ukraine in die Nato

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger (53 Prozent) lehnt laut dem neuen ARD-"Deutschlandtrend" eine Aufnahme der Ukraine in die Nato ab. Davon sind 31 Prozent gegen eine Mitgliedschaft mit Blick auf die kommenden Jahre - 22 Prozent schließen eine Mitgliedschaft dauerhaft aus. Das teilte der WDR am Donnerstag auf der Basis einer Umfrage von Infratest dimap für das ARD-"Morgenmagazin" mit. 28 Prozent sind dagegen, der Ukraine in der aktuellen Situation eine Nato-Mitgliedschaft zu verweigern. 19 Prozent können oder wollen sich zu der Frage nicht äußern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt wiederholt ein Ende der Nato-Osterweiterung gefordert sowie vor einer Aufnahme der Ukraine in das Bündnis gewarnt, weil für diesen Fall ein Krieg drohe. Das Militärbündnis betont seit längerem, ein Beitritt der Ex-Sowjetrepublik stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung./bg/DP/he