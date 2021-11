Umfrage – Rechter Journalist Zemmour vor französischer Präsidentenwahl Zweiter

Paris (Reuters) - Der wegen seiner rechtskonservativen Aussagen umstrittene Journalist Eric Zemmour würde einer Umfrage zufolge die zweite Runde der französischen Präsidentenwahl erreichen.

Nach Amtsinhaber Emmanuel Macron mit 25 Prozent würde Zemmour 17 Prozent der Erstrundenstimmen im April erhalten, wie aus einer Erhebung von Ifop-Fiducial für "Le Figaro" und dem Sender LCI hervorging, den BFM TV am Sonntag veröffentlichte. Damit liegt Zemmour knapp vor Marine Le Pen mit 16 Prozent. Weder Macron noch Zemmour haben ihre Kandidatur formell ausgerufen.

Die Umfrage bestätigt zwei frühere Erhebungen, wonach Le Pen nach mehr als einem Jahr an zweiter Stelle nun hinter den aus Talk-Shows bekannten Zemmour gerutscht ist. Der 63-Jährige hat wegen seiner Aussagen über den Islam, Einwanderern und Frauen für Aufsehen gesorgt. Er hat unter anderem verlangt, "Mohammed" als Vornamen in Frankreich zu verbieten. Am Sonntag sagte er dem Sender BFM, Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer, weil sie sich Berufe mit schlechterer Bezahlung aussuchten.