Umfrage - Rückhalt für Bundesregierung sinkt in der Pandemie

Berlin (Reuters) - Eine Mehrheit der Bürger beurteilt die Bundesregierung einer Umfrage zufolge weiter positiv, doch der Rückhalt in der Bevölkerung ist in der Pandemie gesunken.

So lag die Zufriedenheit mit der großen Koalition zuletzt bei 55 Prozent, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschland-Trend ergab. Das ist ein Minus von fünf Punkten im Vergleich zu Anfang Januar und der niedrigste Wert seit Corona-Ausbruch. Abgesehen von Außenminister Heiko Maas (48 Prozent Zustimmung für seine Arbeit, plus drei Punkte im Vergleich zu Januar) verlieren alle abgefragten Politiker der Regierung an Zustimmung. Dies trifft weniger Kanzlerin Angela Merkel (69 Prozent, minus drei) als Gesundheitsminister Jens Spahn (51 Prozent, minus fünf) und Finanzminister Olaf Scholz (46 Prozent, minus neun).

Wirtschaftsminister Peter Altmaier kommt auf 43 Prozent, das sind zwölf Punkte weniger. Hier wird laut den Meinungsforschern der Vergleich aber zu November gezogen. Altmaiers Ressort ist der Befragung zufolge für viele Bürger weiter ein großes Thema in der Pandemie: 73 Prozent sind in großer bis sehr großer Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, ein Plus von drei Punkten im Vergleich zu August. Aktuell treiben aber die eingeschränkten Schul- und Betreuungsangebote einen noch größeren Anteil der Bevölkerung um. 77 Prozent äußern sehr große oder große Sorgen, dass in der Folge die Entwicklung von Kindern beeinträchtigt wird. Das sind 14 Punkte mehr als im Mai.

Mit dem Corona-Krisenmanagement von Bundesregierung und Bundesländern sind 42 Prozent der Deutschen zufrieden, vier Punkte weniger als Mitte Januar. Mit 56 Prozent fällt die Kritik am Vorgehen in der Corona-Pandemie so groß aus wie noch nie zuvor in den vergangenen elf Monaten. Dabei sorgt das Impftempo zunehmend für Enttäuschung: Nach 52 Prozent in der ersten Januarwoche bezeichnen aktuell 68 Prozent das Tempo der Impfungen als zu langsam. 21 Prozent der Bundesbürger (minus 15 Punkte) empfinden es als angemessen, sieben Prozent (minus eins) als zu schnell. Die Impfbereitschaft ist dagegen gewachsen. 59 Prozent (plus fünf Punkte im Vergleich zu Januar) geben an, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen.

Infratest dimap führte die repräsentative Umfrage am Montag und Dienstag durch.