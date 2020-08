Umfrage: Söder, Spahn und Merkel gewinnen an Vertrauen in Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der Corona-Krise haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Politiker-Ranking des RTL/ntv-Trendbarometers deutlich an Zustimmung gewonnen. Im Vergleich zur letzten Untersuchung, die vor Beginn der Pandemie im Januar stattfand, sei das Vertrauen zu Söder in Deutschland um 17 Punkte gewachsen, das Vertrauen zu Spahn um 13 Punkte, teilte RTL am Samstag zur Veröffentlichung des vom Forschungsinstitut Forsa ermittelten Rankings mit. Kanzlerin Merkel legte um 12 Punkte zu. Die rund 1500 Befragten konnten bei der Vertrauensfrage bis zu 100 Punkte vergeben.

Demnach führt Merkel die Liste mit einem Mittelwert von 71 Punkten weiter an. Grünen-Chef Robert Habeck, bisher Platz 2, rutschte auf Rang 5 ab. Auf Merkel folgen nun CSU-Chef Söder (59 Punkte), Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (51), der 5 Punkte hinzugewann, und Jens Spahn (50). Die größten Verlierer im Ranking sind FDP-Chef Christian Lindner (-10 Punkte) sowie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Friedrich Merz (jeweils -6 Punkte)./thn/DP/nas