Umfrage: Südwest-Grüne mit acht Punkten Vorsprung stärkste Kraft

STUTTGART (dpa-AFX) - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen ihren Vorsprung auf die CDU nach einer neuen Umfrage noch einmal vergrößert. Nach einer Umfrage von Infratest dimap für die ARD-"Tagesthemen", die am Donnerstag veröffentlicht wurde, kommen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf 33 Prozent der Stimmen und die CDU nur noch auf 25 Prozent. Die Union mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann verliert zwei Punkte im Vergleich zur Umfrage von Infratest dimap für den SWR und die "Stuttgarter Zeitung" von vor vier Wochen. Aber auch die Grünen büßen einen Punkt ein.

Während die grün-schwarze Koalition in der Corona-Pandemie an Boden verliert, gewinnen AfD und FDP dazu. Die größte Oppositionspartei AfD steigert sich um zwei Punkte auf zwölf Prozent, die FDP um einen auf zehn Prozent. Die SPD verliert einen Punkt und liegt nun mit den Liberalen gleichauf bei zehn Prozent. Die Linke kann einen Punkt hinzugewinnen, würde aber mit vier Prozent nicht den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Die Landtagswahl ist am 14. März.

Im persönlichen Vergleich hängt der Regierungschef seine CDU-Herausforderin bei den Beliebtheitswerten weiter deutlich ab. Nach der Umfrage sind 67 Prozent mit der Arbeit von Kretschmann sehr zufrieden oder zufrieden - ein Minus von zwei Punkten. 29 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Deutlich kritischer wird Kultusministerin Eisenmann bewertet. Ihre Arbeit findet bei 21 Prozent Zustimmung, auch sie verliert zwei Punkte. 55 Prozent sind nicht oder gar nicht zufrieden.

Bei der Frage, wen sie wählen würden, wenn der Ministerpräsident direkt gewählt würde, haben die Baden-Württemberger eine klare Präferenz: 65 Prozent der Befragten würden sich für Kretschmann entscheiden, 17 Prozent für Eisenmann.

Mit Grün-Schwarz sind derzeit 59 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden - auch hier ein Minus von 2 Punkten. 38 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Knapp die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger (48 Prozent) wollen, dass die nächste Landesregierung von den Grünen geführt wird, während 33 Prozent sich wünschen, dass die CDU nach der Wahl eine Koalition anführt./hot/DP/eas