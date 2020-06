Umfrage - Union gewinnt auf 40 Prozent

Berlin (Reuters) - Die Union hat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst auf 40 Prozent zugelegt.

Wie das am Freitag veröffentlichte ZDF-Politbarometer ergab, verbessern sich CDU/CSU damit um einen Prozentpunkt. Die SPD bleibt bei 15 Prozent, die AfD kommt auf neun, die Linken auf sieben Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 19 Prozent. Die FDP gewinnt einen Punkt auf fünf Prozent. Demnach gibt es sowohl eine Mehrheit für ein schwarz-grünes Bündnis als auch für eine Fortsetzung der großen Koalition aus Union und SPD.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen zufolge weiter mit Abstand die beliebteste Politikerin in Deutschland. Auf der Skala von plus fünf bis minus fünf verbessert sie sich leicht auf 2,6. Dahinter folgen CSU-Chef Markus Söder mit 1,9 und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 1,8. Innenminister Horst Seehofer (CSU) legt zu und zieht an Nordrhein-Westfalens Armin Laschet vorbei. Der Kandidat für den CDU-Chefposten verliert leicht auf 0,5.