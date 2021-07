Umfrage - Union vergrößert Vorsprung vor Grünen leicht

Berlin (Reuters) - CDU und CSU liegen laut einer neuen Forsa-Umfrage nun elf Prozentpunkte vor den Grünen.

Während die Union in dem am Mittwoch veröffentlichten Trendbarometer bei der sogenannten Sonntagsfrage für die Bundestagswahl für die Sender RTL und ntv wie in der Vorwoche erneut bei 30 Prozent landete, verloren die Grünen einen Punkt auf 19 Prozent und lagen in der Erhebung erstmals seit Anfang März unter 20 Prozent. Die FDP sank ebenfalls um einen Punkt auf elf Prozent. Die SPD mit 15 und die AfD mit zehn Prozent legten jeweils einen Punkt zu. Die Linke blieb bei sieben Prozent.

Bei der Frage einer Kanzlerpräferenz bleibt Unions-Kandidat Armin Laschet mit 25 Prozent an der Spitze. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verlor zwei Punkte auf 19 Prozent, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz legte dagegen zwei Punkte auf 16 Prozent zu. In Deutschland gibt es aber keine Direktwahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin, die vom Bundestag gewählt werden. Für die Forsa-Umfrage wurden laut Institut vom 29. Juni bis 5. Juli 2505 Menschen befragt.