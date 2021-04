Umfrage - US-Wirtschaft wächst im April in Rekordtempo - "Breiter Aufschwung"

New York (Reuters) - Die US-Wirtschaft ist im April in Rekordgeschwindigkeit gewachsen.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte um 2,5 auf 62,2 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Seit Beginn der Datenerhebung 2009 wurde noch kein höherer Wert ermittelt. Das Barometer signalisiert bereits ab 50 ein Wachstum.

"Die US-Wirtschaft genießt einen starken Start in das zweite Quartal und feuert aus allen Rohren", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Gelockerte Corona-Auflagen, beeindruckende Impffortschritte und staatliche Konjunkturmaßnahmen würden die Nachfrage ankurbeln.

"Der Aufschwung ist breit angelegt", fügte Williamson hinzu. Der Dienstleistungssektor etwa wuchs so schnell wie noch nie in der zwölfjährigen Umfragegeschichte. Die Industrie meldete die stärkste Expansion der vergangenen sieben Jahre. "Letzteres ist umso beeindruckender, da die Fabriken es weiterhin mit beispiellosen Verzögerungen in der Lieferkette zu tun haben."

Experten trauen der weltgrößten Volkswirtschaft in diesem Jahr ein kräftiges Wachstum zu. Ein Grund dafür ist das rasche Impftempo, das schneller als anderswo Lockerungen von Lockdown-Maßnahmen erlaubt.