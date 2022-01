Umfrage: Vertrauen in Bundeskanzler nimmt von Merkel zu Scholz ab

KÖLN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss sich einer Umfrage zufolge das große Vertrauen in der Bevölkerung, das seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) genoss, erst noch erarbeiten. Zum Jahreswechsel sagten 57 Prozent der Befragten, dass sie zum Bundeskanzler sehr großes oder großes Vertrauen haben. Vor einem Jahr, als Merkel noch im Amt war, meinten dies 75 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des RTL/ntv-Trendbarometers, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die CDU-Politikerin erschien als Bundeskanzlerin damit fast genauso vertrauenswürdig wie der Bundespräsident - damals wie heute Frank-Walter Steinmeier. Dieser kam vor einem Jahr auf 76 Prozent und kommt nach der jüngsten Umfrage auf 75 Prozent.

Wichtig ist, dass bei dieser Umfrage nicht nach Personen, sondern nach dem Vertrauen in Ämter und Institutionen gefragt wird - auch wenn sich das im Fall von Kanzler und Staatsoberhaupt kaum trennen lässt. Knapp hinter dem Bundeskanzler folgen Ende 2021 mit 56 Prozent die Bundesregierung sowie Landesregierungen und Bürgermeister (je 55 Prozent). Schlusslichter bilden die Europäische Union und die Parteien, in die nur 38 Prozent beziehungsweise 24 Prozent sehr großes oder großes Vertrauen haben.

Teilweise zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Ost und West: In den neuen Bundesländern kommt die EU zum Beispiel nur auf einen Wert von 27 Prozent, in den alten auf 40 Prozent. Bei den Parteianhängern nimmt die AfD eine Sonderrolle ein: So haben von ihren Unterstützern nur acht Prozent großes Vertrauen in den Bundeskanzler und sogar nur drei Prozent in die Bundesregierung./mi/DP/stw